Sub17 do Galo disputa vaga para final do Catarinense Série B

Na tarde deste sábado, dia 18, é dia de decisão, a equipe sub-17 do Galo teve uma longa e produtiva caminhada na competição e terminou a fase classificatória na 1ª posição, o que garantiu que a semifinal da competição (partida única) fosse disputada em Concórdia, e o duelo contra a equipe do Juventus de Jaraguá está marcado para às 15h no Estádio Domingos Machado de Lima com ingresso sendo somente 1kg de feijão ou macarrão ou 1 litro de óleo.

“É um momento importante para as categorias de base do clube, a cada treino estamos passando isso para os atletas para que entrem em campo e façam o seu melhor, fizemos uma boa campanha na fase classificatória, mas agora é tudo ou nada e com o apoio do nosso torcedor vamos buscar essa vaga na grande final”, destacou o técnico Adilson.

Para a partida os atletas, comissão técnica e diretores do galo esperam um bom número de torcedores para vibrar e torcer pela equipe em busca da vaga na final da competição.

Fonte: Ascom CAC