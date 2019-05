Um homicídio foi registrado na noite da quinta-feira, dia 16, na Rua Paulo Pasqualli, no loteamento Jardim do Lago, no Bairro Efapi, em Chapecó. Um homem, de 45 anos, foi morto com golpes de faca no tórax. Os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada e encontrou a vítima, identificada como Sidinei Bolsoni, já em óbito. O homem foi atingido com cerca de quatro golpes de faca. Conforme a PM, a vítima chegou em seu veículo em frente ao bar e desembarcou. Neste momento, os dois homens que estavam no estabelecimento, foram até a vítima e desferiram os golpes. Após agredir o homem, a dupla fugiu em uma motocicleta, de cor escura.

A PM informou que aos policias militares, o dono do bar contou que a vítima e dois suspeitos estavam no estabelecimento no período da tarde, mas não estavam juntos e também não conversaram. Para a guarnição, populares informaram que a vítima e os suspeitos tinham uma desavença, no entanto, não souberam identificar a dupla suspeita do crime.

A polícia ainda não possui informações dos suspeitos. A Polícia Civil foi acionada e deve investigar o caso.

