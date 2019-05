Fato foi registrado no município de Catanduvas

Homem pede para fazer test drive e tenta fugir com o carro

Um homem foi preso na tarde da quarta-feira, dia 15, depois de ter saído com um veículo de uma revenda em Catanduvas para fazer um teste drive, e não retornar.

O proprietário relatou que o homem chegou por volta das 14h pedindo para testar uma Montana, alegando que possuía dinheiro em casa para adquirir o veículo. Desconfiado, o empresário mandou um funcionário junto, e ao perceber a demora acionou a polícia.

A Montana foi abordada pela Polícia Militar, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, no trevo de acesso à Jaborá. O funcionário contou que o elemento levou o veículo em uma oficina e ficou circulando por cerca de uma hora e meia, e até mesmo parou em um bar por alguns momentos, com a intenção de que ele se afastasse da caminhonete para fugir.

O homem, identificado por Orelio Piaza dos Santos, vulgo “Catuaba”, 36 anos, havia sido beneficiado com a saída temporária do Presídio Regional de Joaçaba para o Dia das Mães, devendo retornar na próxima sexta-feira (17).

Catuaba é velho conhecido da polícia de Capinzal, tendo inclusive sido preso por crime semelhante em maio de 2016, quando aplicou o golpe em uma revenda de veículos de Piratuba. Na ocasião, ele saiu com um Gol afirmando que iria até uma agência bancária sacar o dinheiro.

Fonte:Caco da Rosa