Em defesa dos pleitos da comunidade, o vereador Closmar Zagonel (MDB) cumpre agenda nesta semana em Florianópolis e já passou por diversos órgãos reforçando cobranças urgentes à região de Concórdia. Na Secretaria de Segurança Pública, formalizou a necessidade urgente de melhorias no Instituto Médico Legal (IML).





O assunto está em pauta há anos, mas ganhou tons ainda mais polêmicos nos últimos dias, quando uma família aguardou por 16 horas a liberação do corpo de um ente querido. O serviço, prejudicado pela falta de servidores e pela má condição da estrutura física, requer atenção do Estado, que é o responsável pelo funcionamento do órgão.





“Estive cobrando uma solução para o grave problema no IML de Concórdia, que a cada pouco tempo faz famílias, naqueles momentos de dificuldade, sofrerem ainda mais pela demora no atendimento”, diz. “O nosso IML precisa de uma reforma geral, porque o mato está tomando conta, além de melhores condições de trabalho e mais servidores e médicos legistas”.





REMÉDIOS

Também na Capital, Zagonel passou pela Secretaria de Saúde para reforçar cobranças ligadas à reposição de medicamentos de responsabilidade do Governo do Estado nas farmácias municipais. “A população não pode sofrer com esse descaso por falta de medicamentos”, diz.



AGRICULTURA

Na Secretaria de Agricultura, o vereador concordiense cobrou medidas sobre o recolhimento de animais mortos nas propriedades rurais, que está paralisado na região de Concórdia. “Nossos agricultores já sofre tanto e ele não pode arcar com mais essa responsabilidade e prejuízo, então esperamos que isso se resolva logo”.



INFRAESTRUTURA

Ainda aproveitando a viagem a Florianópolis, Zagonel passou pela Secretaria de Infraestrutura para falar sobre a questão de construção de passeio público no trecho que liga os bairros Guilherme Reich e Nova Brasília. “Temos sério riscos de acidentes graves a qualquer momento, então esperamos que se recupere esse trecho o mais rápido possível”, frisa.

Fonte: Daisy Trombetta / Ascom Câmara de Vereadores