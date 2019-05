A Administração Municipal assinou a ordem de serviço que autoriza a reforma da cobertura e a pintura interna e externa da Escola Básica Municipal Santa Rita e a pintura interna do CMEI Santa Rita. O investimento, oriundo de recursos próprios, é de R$ 100.838,84. O ato aconteceu nesta quarta-feira, 15 de maio, nas dependências do educandário. A empresa responsável pela obra, Construtora JR Eireli – EPP, tem prazo de 90 dias para conclusão do serviço.

A escola atende 183 alunos, do Pré ao 9º ano no período integral, e o CMEI conta com 63 crianças de zero até quatro anos. Ao todo são 64 servidores. A última vez que a escola passou por reforma estrutural foi em 2012 e, no ano passado, a Secretaria de Educação fez a troca do sistema elétrico, um custo de R$ 80 mil. O CMEI também estava há 15 anos sem receber melhorias. No ano passado a unidade recebeu uma série de melhorias, pintura externa e no início do ano foi contemplado com três climatizadores.

O prefeito Rogério Pacheco assinou a autorização do início da obra, acompanhado do vice-prefeito, Edilson Massoco, também do secretário de Educação, Neuri Comin, autoridades, vereadores, membros da comunidade escolar, pais e alunos. Esta é a quarta instituição educacional que recebe reforma, somente este ano. A Administração já autorizou obras de melhorias nas escolas Imigrantes, Eugênio Pozzo, Petrópolis e agora no Santa Rita. Para 2019 estão previstos mais de R$ 7 milhões em investimentos, para reformas e melhorias na área da Educação.

Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura de Concórdia