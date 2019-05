Parte do motor de um veículo pegou fogo na tarde desta quinta-feira, dia 16, na Rua Marechal Deodoro, em Concórdia. O condutor percebeu a fumaça e acionou os Bombeiros Voluntários.

A guarnição chegou rápido e fez o combate às chamas. Não houve feridos e de acordo com as informações apuradas no local, o motor do carro foi pouco danificado.

As causas do incêndio não foram identificadas na hora.