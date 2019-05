Equipamento foi identificado por meio do rastreamento do aparelho telefônico

A equipe do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) da Polícia Militar conseguiu encontrar nesta quinta-feira, 16 de maio, um aparelho de celular que havia sido furtado em Concórdia. Os policiais receberam uma denúncia e, por meio do sistema de rastreamento do aparelho, chegaram até o suspeito que estava com o celular em uma residência localizada no bairro dos Industriários.

O rapaz afirmou à polícia que havia encontrado o equipamento, mas tinha transferido os dados do chip pessoal dele para o aparelho. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.