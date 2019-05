Faltando duas semanas para encerrar a campanha nacional de vacinação contra a gripe, Concórdia já imunizou 73% do público-alvo. O percentual é bem maior que o de Santa Catarina que vacinou 52,48% e a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é atingir pelo menos 90% das pessoas que são consideradas grupos de risco.

Em Concórdia, o maior percentual está entre os idosos com 85,83%, em segundo estão as mães de 45 dias após o parto com 75%, professores 72,27% e crianças menores de seis anos com 67,74%. A cobertura vacinal entre os profissionais de saúde atingiu pouco mais de 50%, doentes crônicos 51,57% e gestantes 58%.

A campanha de vacinação contra a gripe iniciou em 10 de abril e segue até o dia 31 de maio. Para os grupos de risco a vacina é disponibilizada gratuitamente nos postos de saúde da rede pública. Neste ano já foram confirmados 32 casos de gripe A em Santa Catarina e três pessoas morreram.

Quem são os grupos de risco

- Crianças (6 meses a menores de 6 anos);

- Gestantes,

- Puérperas (até 45 dias após o parto);

- Trabalhador da saúde;

- Professores;

- Povos indígenas;

- Idosos com 60 anos ou mais de idade;

- População privada de liberdade e funcionários;

- Portadores doenças crônicas e condições especiais.