Há mais de um mês as obras de pavimentação da SC-467, entre Ouro e Jaborá, estão paralisadas e em diversos pontos os motoristas que trafegam pela rodovia estão enfrentando dificuldades devido aos buracos que se formaram, principalmente depois das últimas chuvas.

Cansados com a situação, agricultores, empresários e demais moradores farão neste sábado, dia 18, um protesto pacífico. A concentração será na Encruzilhada Ouro, entre Ouro e Jaborá. Será das 8h até às 12h, onde o trânsito será parado de hora em hora.

Segundo os organizadores, o objetivo é chamar atenção do Governo quanto a importância da conclusão da obra, tanto para a trafegabilidade dos moradores, como a escoação da produção. Além do risco a vida, as condições da estrada estão causando prejuízos financeiros, devido a problemas nos veículos.

Paralisação:

Em visita no dia 10 de abril, o secretário de Estado da Infraestrutura, Coronel Carlos Hasler, explicou que a rescisão de contrato com a Triunfo se deu pelo fato da construtora não estar cumprindo o cronograma da obra, que tem previsão de entrega no mês de outubro.

Hasler disse que a segunda colocada no processo licitatório, empresa Planaterra, seria contratada para dar sequência aos trabalhos. A reportagem da Rádio Capinzal questionou o secretário quanto a eventual manutenção durante o período em que a obra ficaria paralisada. “Eu espero que não precise fazer manutenção, nós estamos querendo começar a obra e é pra acabar. Se começar dá tempo de fazer a manutenção, tem alguma coisa errada. Se está dando alguma coisa errada é nos tramites da documentação. O quanto antes o nosso objetivo é dar a ordem de serviço, justamente porque temos um prazo a cumprir”, comentou o secretário.

Na semana passada, em visita que fez a capital do Estado, o prefeito Neri Miqueloto foi informado que o Governo está enfrentando dificuldades para a contratação da empresa e a prorrogação do prazo junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) órgão financiador da obra.

Miqueloto reconhece o empenho do secretário, mas demostrou preocupação com o cenário que deverá atrasar ainda mais o sonho de mais de 40 anos da população em contar com a rodovia pavimentada.

Fonte: Rádio Capinzal