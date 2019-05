A Polícia Civil de Jaborá cumpriu, nesta quarta-feira, dia 15, um mandado de prisão contra o segundo suspeito de envolvimento no assassinato de Albino Bernardi, 65 anos, que ocorreu em Jaborá.



Ele havia se apresentado para prestar esclarecimentos na terça-feira, junto com o advogado de defesa, mas foi liberado naquele dia.

Com o cumprimento do mandado de prisão ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Joaçaba, onde ficará preso de forma preventiva, à disposição da Justiça.

O outro suspeito foi preso em flagrante ainda na madrugada do domingo, dia 12, e está no Presídio Regional de Joaçaba.

O crime:

O idoso morreu na comunidade de Linha Lageado Colônia, interior de Jaborá, na madrugada de domingo. No local acontecia um evento e houve um desentendimento. O idoso foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos.



O filho do idoso também foi esfaqueado e encaminhado por uma equipe do SAMU ao Hospital Santa Terezinha de Joaçaba, onde continua internado com estado clínico estável.