Chuvas dos últimos dias danificaram seriamente as estradas rurais

Trabalhos serão intensificados para recuperar estradas do interior

O mau tempo e as chuvas severas causaram sérios transtornos para as estradas rurais de Concórdia. O volume de água danifica a via, afetando a trafegabilidade. A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Transportes, está fazendo uma força tarefa para recuperação dessas estradas. Os trabalhos inicialmente se concentram nos pontos mais críticos.

Os investimentos na área já garantiram a aquisição de máquinas, e outras novas ainda devem chegar para auxiliar nos recuperação das vias. O vice-prefeito, Edilson Massocco, juntamente com o secretário de Transportes, João Reitel, estão coordenando as equipes de trabalho nesta fase “pedimos a compreensão dos moradores neste momento, pois os danos nas estradas foram sérios e levará um tempo até que as condições ideais de trafegabilidade sejam restabelecidas”, argumenta Massocco.

Fonte: Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura de Concórdia