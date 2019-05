A Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação, lança a campanha Sou Solidário. Uma ação permanente que visa a arrecadação de doações por tempo indeterminado. Com o inverno se aproximando, o foco da ação neste momento, é arrecadações de agasalhos, cobertores e colchões. O início da campanha acontece nesta sexta-feira, 17 de maio, a partir das 9h30, na Praça Dogello Goss.

O objetivo é identificar as demandas e recolher doações sobre temas e slogans diferentes, dentro da temática da campanha Sou Solidário. Além da arrecadação de agasalhos, outras também serão idealizadas, como doações de alimentos, brinquedos entre outras ações de acordo com as necessidades. Todos os donativos serão recolhidos e já repassados ao público alvo, pois a campanha é atemporal.

Nesta etapa, que compreende a doação de agasalhos, será implantado o Cabide Solidário, uma iniciativa que pretende incentivar a doação de roupas e casacos, que ficarão no cabide em um espaço público, para serem levadas por quem desejar a peça. A ideia também é promover o desapego, por meio da doação de roupas de inverno, limpas e em bom estado de conservação, para que outras pessoas possam pegar e já usar as peças.

Fonte: Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura de Concórdia