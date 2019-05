Acidente ocorreu na rua Bolívia, no bairro das Nações, nesta tarde

Um rapaz de 36 anos foi arrastado pelo próprio carro na tarde desta quarta-feira, 15 de maio, na rua Bolívia, no bairro das Nações em Concórdia. Segundo relato dos moradores que viram o acidente, o Fiat Uno fazia som de rua e o motorista parou o carro para verificar possíveis falhas mecânicas. Como estava em um local íngreme, ele colocou uma pedra para travar a roda e quando foi removê-la o carro passou sobre ele.

O Fiat Uno, que estava ligado, arrastou o motorista e parou ao bater no portão de uma residência. O rapaz foi atendido pelo Samu encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco em estado grave, com vários ferimentos.