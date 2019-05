Um caminhão com placas de Concórdia se envolveu em um acidente grave na SC-390, na região do Cruzeiro, em São Joaquim. O caminhão e um Fiat Uno com placas de Meleiro, bateram por volta das 19:50h. Uma ocupante do carro ficou presa nas ferragens e o condutor do veículo pesado, sofreu apenas escoriações.

Os bombeiros de São Joaquim e de Bom Jardim da Serra foram acionados para atender a ocorrência. A mulher de 39 anos que estava no carro foi retirada do veículo e conduzida ao Hospital. Ela apresentava escoriações na região do tórax e suspeita de hemorragia interna.

Já o motorista do caminhão, J.A.L, de 55 anos, estava consciente e orientado e com sinais vitais normais. Ele não precisou ser levado ao Hospital.