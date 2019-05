Câmera flagra ladrão furtando residência no Bairro Imigrantes

Um homem foi flagrado arrombando uma residência no Bairro Imigrantes em Concórdia. Ele estava utilizando uma máscara de um personagem de um filme. O fato foi registrado na Central de Polícia nesta semana.

Uma câmera flagrou o ladrão em ação. As imagens mostram o homem levando produtos eletrônicos de uma residência. De acordo com as informações apuradas pela Aliança, ele teria furtado em outras casas também.

A Polícia Civil já recebeu o material do sistema de monitoramento e não divulgou em que ruas o ladrão cometeu os furtos. O setor de investigação trabalha para identificar o autor.