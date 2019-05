Motoristas não poderão usar parte da Rua Marechal Deodoro, próxima a Igreja Matriz, pois um deslizamento de terra aconteceu no local na noite de terça-feira e a área está isolada. A pista interditada pela Defesa Civil é a do sentido a Rua Independência.

A engenheira civil da Prefeitura de Concórdia, Cristiane Valcarengue, explicou ao Jornalismo da Aliança, que as equipes estão avaliando a evolução do deslizamento, pois não é a primeira vez que acontece o problema no local.



Não há previsão para que a pista e o passeio sejam liberados. É possível que a terra e as pedras sejam retiradas do asfalto na tarde desta quarta-feira, dia 15, mas mesmo assim o tráfego de pessoas e de veículos só será permitido após avaliação do setor de engenharia e da Defesa Civil.