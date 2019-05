A dificuldade para asfaltar o acesso à comunidade de Nova Estrela em Arabutã vai gerar mais uma polêmica entre a administração municipal e a Câmara de Vereadores. Na versão do prefeito em exercício, Olguin Metz, o projeto não tem andado porque a pauta está travada no Legislativo.

Em novembro do ano passado foi realizada uma audiência pública e a Câmara de Vereadores autorizou a prefeitura a buscar o financiamento para essa obra. Segundo Metz, a lei foi aprovada sem nenhum prazo de carência, quando o normal é um ano. Na interpretação do prefeito em exercício, agora o impasse estaria na apreciação de um novo projeto lei que foi enviado pelo governo municipal, prevendo carência de três meses para começar a pagar os R$ 3 milhões que seriam financiados. “Isso é uma exigência do banco para liberar o dinheiro. Encaminhamos no dia seis de março e até agora ele não foi apreciado. Estamos constrangidos com isso porque a população cobra essa obra”, ressalta.

Na opinião do prefeito em exercício, o projeto está sendo travado para pressionar o governo municipal a autorizar a compra do terreno para a construção da nova Câmara de Vereadores de Arabutã, com a desapropriação de uma área particular. “Não temos um relacionamento bom a essa altura, mas gostaríamos que essa pauta seja apreciada e aprovada porque é uma necessidade muito grande da comunidade de Nova Estrela”, afirma Metz.

Na audiência pública realizada em novembro foi aprovado o financiamento de R$ 3 milhões, mas a intenção da Prefeitura de Arabutã é contratar R$ 2 milhões e investir mais R$ 500 mil de recursos próprios. Na primeira fase seriam executados 2,5 quilômetros. O total da obra contempla sete quilômetros para ligar o centro da cidade até a comunidade de Nova Estrela. O projeto de engenharia para essa obra ainda não foi realizado.

Versão da Câmara

O Jornalismo da Rádio Aliança entrou em contato com a presidente da Câmara de Vereadores de Arabutã, Isolde Ruppenthal, que preferiu não se manifestar neste momento. Na noite desta quarta-feira, 15 de maio, haverá sessão no Legislativo de Arabutã.