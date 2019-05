A fumaça que saiu de um apartamento de um prédio que fica na Rua Dr. Maruri, no centro de Concórdia, na tarde desta terça-feira, dia 14, chamou a atenção das pessoas. Uma panela com óleo deixada no fogo, no fogão a gás, é que causou o problema. Apesar da fumaça, não houve incêndio.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados por populares e foram ao local. Foi constatado que uma mulher esqueceu a panela no fogo enquanto fazia a limpeza do apartamento. Ela mesma retirou a panela do fogão e desligou o gás. Ninguém ficou ferido.



Os bombeiros abriram as janelas dos cômodos do apartamento para ventilação e fizeram a averiguação no apartamento.