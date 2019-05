Retornou ao Galo após empréstimo o zagueiro Gabriel Peres, o atleta após a disputa da série A em 2018 defendeu as cores do Camboriú na Série B de 2018 e em 2019 atuou pela equipe do São Paulo de Rio Grande até o fim de abril, onde disputava a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho.

Gabriel tem 22 anos e é atleta do Galo desde 2017, ano da conquista da Série B, após ser emprestado para a equipe de Camboriú e do São Paulo de Rio Grande acumulou mais experiência e conquistou a vaga de titular em todos os jogos disputados pelas duas equipes.

Foto: Ricardo Artifon/CAC