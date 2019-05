A grande final da 8ª Copa CDL de Futebol Suíço será realizada no sábado (18), no Clube Império da Bola em Linha Vitória. Em campo em busca do troféu de Campeão 2019 se enfrentam a equipe da Pisocenter x Ideal Modas/ Detalhes Móveis Planejados.





A grande partida da final está marcada para iniciar às 15h30min. Antes às 13h30min acontece a disputa de 3º Lugar entre Polícia Militar x Guindaste Broetto/Decc Construções/Arako Móveis.





Em paralelo acontece a final da Apaca CDL para Menores, as disputas iniciam às 13h15min e serão 10 partidas. São 20 equipes e centenas de crianças e jovens envolvidas.





A edição de 2019 tem o patrocínio das seguintes empresas: Ideal Modas, Mundo dos Esportes, Nova Móveis e Eletro, Pagnocelli Imóveis, Pisocenter, MM Distribuidora e Zat Supermercados.

Fonte: Jornalista Responsável: Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia.