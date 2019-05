Um jovem de 20 anos sofreu fratura exposta em um dos braços e suspeita de outras fraturas pelo corpo, após se envolver em um acidente entre carro em moto, no Distrito de Santo Antônio, em Concórdia. A colisão aconteceu por volta das 16:30h de segunda-feira, dia 13.

Uma equipe do Samu fez o atendimento ao motociclista no local do acidente. Ele, que estava lúcido e comunicativo, foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.