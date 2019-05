Competição encerrou na noite de domingo, no ginásio do SESI

A fase final do 2º Campeonato Intermunicipal de Voleibol Misto encerrou ontem à noite no ginásio do SESI, em Concórdia . Oito equipes brigavam pelo título desta edição. Na grande final, MM Vidros, de Itá, venceu a equipe da Sinox levantando o caneco. Na decisão da medalha de bronze, o Porco Aranha venceu a equipe do Misto Vôlei.

Houve premiação para a jogadora destaque, Tainara Garcia da Rosa (Misto Vôleii) e para o jogador destaque, Eliakim (MM Vidros).

Sinox, Amigos.Com, MM Vidros, Good Vibe ( chave A), Voleibar, Porto Aranha, Misto Vôlei e Jaborá Voleibol ( chave B) foram as equipes quer participaram da fase final da competição. No ano passado, a Sinox ficou com o título da competição. O Intermunicipal teve 16 equipes dos municípios de Concórdia, Ipumirim, Itá, Jaborá, Chapecó e Xanxerê.

Fonte:Fmec