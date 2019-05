Um motociclista de 21 anos ficou ferido em uma colisão envolvendo carro e motocicleta na tarde desta segunda-feira, dia 13de maio, em Concórdia. O fato ocorreu na rua João Suzin Marini, no bairro Salete.

Segundo informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o condutor do veículo Fiat/Strada estaria entrando no estacionamento da empresa que trabalha, quando escutou um barulho e parou o carro. Neste momento ele percebeu que o motoqueiro havia batido na traseira do automóvel. Chovia no momento do acidente.

O condutor da moto teve ferimentos na perna direita e foi atendido pelos Bombeiros Voluntários de Concórdia e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. O motorista da Strada nada sofreu. A Polícia Militar também foi acionada para realizar os levantamentos do acidente. Os dois veículos têm placas de Concórdia.