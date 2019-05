O setor de investigação a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigação Criminal de Concórdia (DIC-Fron), concluiu nesta segunda-feira, dia 13 maio, as investigações sobre a morte de José Franciscon, 64 anos. O fato ocorreu no dia 19 de abril deste ano, no bairro das Nações, em Concórdia.

Na época, as agentes da DIC realizaram diligências e, com o consentimento dos familiares, interromperam o velório de Franciscon e encaminharam o corpo para necropsia no IML. Durante o inquérito policial foi apurado que um homem de iniciais D.M.M, 41 anos, bateu no idoso violentamente com diversos socos e pontapés. A agressão provocou fraturas múltiplas nas costelas, causando traumatismo torácico e hemotórax bilateral. O homem de 41 anos fugiu do local sem prestar qualquer socorro ao idoso, que já chegou morto ao hospital.

O delegado responsável pelo inquérito policial, Álvaro Optiz, indiciou D.M.M. pelo crime de homicídio doloso duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). A acusação é agravada por ter sido praticada contra idoso. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público. D.M.M. está em liberdade.