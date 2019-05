O homem de iniciais S.A., de 41 anos, que foi preso na noite do sábado em Concórdia, dia 11, com quase seis quilos de maconha, teve sua prisão em flagrante, convertida para preventiva. A audiência de custódia ocorreu na tarde do domingo, dia 12, no fórum da Comarca de Concórdia.



Ele ficará detido no Presídio Regional de Concórdia à disposição do Judiciário local. O processo corre em segredo de Justiça.

As polícias Militar e Civil de Concórdia prenderam o rapaz que carregava 5,8 quilos de maconha embalada e mais R$ 1.649,00 . Ele foi detido por volta das 23h, próximo à Rua Arciso Cola.





O homem de 41 anos estava em um Voyage com placas de Palmitos. Ele já cumpriu outras penas pela prática do crime de tráfico de drogas.