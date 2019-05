Equipamentos e utensílios foram recebidos e doados, na ação solidária que aconteceu no domingo, 12

Neste domingo aconteceu a Jornada Solidária, uma ação promovida pela Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social Cidadania e Habitação. Eletrodomésticos, informática, utensílios e ferramentas, foram doados por quem não utilizava esses bens, para serem recebidos por outras pessoas, aumentando assim a vida útil dos materiais, contribuindo com o meio ambiente e promovendo a solidariedade.

A mobilização aconteceu na Rua Coberta, durante a manhã, com equipes do Fumdema recolhendo e distribuindo os itens aos interessados. Apesar do mau tempo, a procura pelos bens foi intensa. Durante a jornada foram reutilizados televisores, eletrodomésticos – como liquidificadores, batedeiras – itens de informática, entre outros utensílios.

O superintendente da Fumdema, Roberto Marinello, avaliou positivamente a ação, que deve contar com outras edições “vamos trabalhar com as famílias a conscientização, o desapego e o reuso, tornando a vida útil dos equipamentos maior” pontua.

Fonte: Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura