Um homem de 26 anos que transportava cocaína em um ônibus foi preso em Cascavel, PR, na noite do último domingo, dia 12, pelo Batalhão de Polícia de Fronteira, BPFron. O destino da droga era o município de Concórdia, segundo o relato do suspeito aos policiais.

De acordo com as informações da Polícia, o rapaz transportava a cocaína em uma espécie de colete, por baixo da camiseta e do casaco. Os policiais abordaram o ônibus e encontraram a droga no momento em que faziam a inspeção pessoal.

O rapaz foi encaminhado a uma Delegacia. Ele relatou que pegou a cocaína em um bar de Foz do Iguaçu e que faria a entrega em Concórdia.

Neste mês, este já é o segundo caso de apreensão de drogas no Paraná, que teriam como destino, Concórdia. Na sexta-feira, dia 03, uma mulher de 27 anos foi presa em Medianeira. Policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira abordaram um ônibus e quando revistaram o material da passageira, encontraram cocaína e maconha. Ela declarou à guarnição que a droga seria entregue em Concórdia. Nos dois casos os entorpecentes teriam sido pegos em Foz do Iguaçu.