O motorista de um Voyage, placas de Concórdia, perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu de frente em um poste na SC-283, em Concórdia, na manhã desta segunda-feira, dia 13. O acidente aconteceu por volta de 11:30h próximo ao trevo que dá acesso ao Bairro Natureza. O condutor e os possíveis ocupantes do carro não foram localizados.

Os Bombeiros Voluntários e uma equipe do Samu foram ao local para prestar atendimento às pessoas que estavam no Voyage, porém, quando as guarnições chegaram, não havia mais ninguém no veículo.

Os bombeiros acreditam que o motorista e, os possíveis ocupantes, tenham sido levados para o Hospital de carona. De acordo com as informações apuradas no local, havia água na pista em função da chuva e é provável que o carro tenha derrapado ou aquaplanado.