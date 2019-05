Uma tragédia foi evitada na noite do sábado, 11 de maio, no interior de Ipumirim. Uma família que se deslocava para Linha Três Marias tentou atravessar a ponte do Rio Lajeado Manso, que estava coberta pela água, e o veículo quase ficou submerso.

A Polícia Militar de Ipumirim e os Bombeiros Voluntários tiveram dificuldades para chegar até o local porque a estrada estava alagada. A viatura policial teve que ser deixada a cerca de 30 metros do veículo das vítimas.

Dentro do carro estavam cinco pessoas. Um homem (38 anos), uma mulher (62 anos), uma adolescente (15 anos) e duas crianças (3 e 8 anos). As crianças foram retiradas por primeiro e, devido à correnteza, foi feito um “cordão” para os demais conseguirem sair. A família estava desesperada e foi atendida pelos bombeiros no local do fato.