Um assalto foi registrado na noite deste sábado, dia 11. O fato ocorreu em um bar localizado em frente à praça no bairro Vista Alegre, em Concórdia. Segundo informações, o bandido estava armado com um revólver e levou aproximadamente R$ 1 mil da vítima, que estava fechando o estabelecimento.

A Polícia Militar realizou rondas pela região, mas não localizou o assaltante. O proprietário do bar informou que não conseguiu ver as características do bandido, que estava usando um casaco com capuz.