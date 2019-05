Por enquanto, não há risco de alagamento no centro da cidade

Concórdia registrou 111,6 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, segundo dados do Ciram/Epagri. O maior volume caiu às 16h deste sábado, 11 de maio, com precipitação de 31,8 milímetros em uma hora. Segundo o vice-coordenador da Defesa Civil de Concórdia, Miro Toldo, uma equipe está fazendo o monitoramento da barragem de contenção de cheias localizada no Parque de Exposições e, por enquanto, não há risco de alagamento na cidade.

O monitoramento on-line do Ciram/Epagri mostra que a barragem atingiu o pico de 6,6 metros de água acumulada nesta tarde. A capacidade máxima é superior a 12 metros. Conforme Miro Toldo, o rio dos Queimados já baixou 30 centímetros na área central.

Risco de alagamento

Por volta das 19h, a Defesa Civil emitiu uma alerta informando que há risco de deslizamentos em Concórdia, Itá e Lindóia do Sul. Em caso de emergência os telefones de contato são 199, 193 ou 190.

Alertas importantes

- Observar se vão surgir inclinações de árvores, postes e muros;

- Ficar atento ao aparecimento de trincas ou degraus nos terrenos;

- Observar a cor da água da chuva. Se ficar muito escura pode ser um sinal de deslizamento.