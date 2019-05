Com um saldo de uma vitória e duas derrotas, Nathália Ferrão Port ficou com a sétima colocação no Campeonato Brasileiro Interclubes, Taça Brasil Sub 21 de Judô, que está ocorrendo na Arena Minas Tênis Clubes, em Belo Horizonte a judoca da Associação Cultural Esportiva Judô Concórdia/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (ACEJC/FMEC) compete na categoria Leve (menos de 57kg).

Amanhã, domingo, é a vez de Vinicius Kohler entrar no tatame para a disputa na categoria Médio (menos de 90kg).

A competição na capital mineira conta com a participação de cerca de 330 judocas, 14 categorias em disputa, e a etapa vale 180 pontos no ranking nacional da base da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

Fonte:Fmec