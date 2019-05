Ipira e Piratuba também registram estragos com a chuva

A chuva forte das últimas horas causou diversos estragos pela cidade de Piratuba. Na sexta-feira, o acesso à rua São Francisco foi parcialmente interditado com a enxurrada (obras da Casan). Neste sábado, um muro desabou na Rua das Flores. A tubulação da nova rede de esgoto jorrava água nas proximidades da Igreja Católica. Diversas ruas estão com os bueiros parcialmente trancados e ainda água sobre a pista.

Em Ipira, ocorreu alagamento em Linha Santana, em um acesso à lavoura e o rio Arroio transbordou em Linha Capelinha. Segundo o prefeito Emerson Reichert, a situação de Capelinha requer mais atenção porque dá acesso a outras comunidades como Linha Putinga, Filadélfia e Alto São Pedro.

Cuidado redobrado



De acordo com a Defesa Civil, a previsão para as próximas horas é de mais chuva com riscos de temporais. Em caso de emergência ou orientação, utilizar os telefones 193 (Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Fonte: Magronada