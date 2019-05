Sub 15 venceu seu duelo contra o Camboriú por 2 a 0 e é vice-líder no Grupo A da Copa SC

Neste sábado (11) a equipe sub-17 venceu o Barra por 5 a 1 e conquistou a vaga na semifinal da Série B do Catarinense, e enfrentará no próximo sábado (18) a equipe do Juventus às 15h no Estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. A equipe sub-15 venceu seu duelo contra o Camboriú por 2 a 0 e é vice-líder no Grupo A da Copa SC Sub-15.

Sabendo da necessidade de vitória para garantir a classificação para a semifinal e também a possibilidade de encerrar a fase classificatória com a melhor campanha os jovens atletas entraram em campo focados e mais uma vez apresentaram um bom futebol, seguindo a boa fase apresentada desde o início da competição. Os gols foram marcados por Richardson (4 gols) e Alysson.

Sub-15

Já a equipe sub-15 conquistou mais uma importante vitória na Copa SC contra a equipe do Camboriú por 2 a 0 e segue invicta na competição com 2 vitória e 2 empates, os gols foram marcados por Darlan e Wellington.

Foto: Ricardo Artifon/CAC