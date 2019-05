O monitoramento on-line da Epagri Ciram informa que o município de Seara foi o que registrou um grande volume de chuva nas últimas 24 horas em Santa Catarina: 84 milímetros. Somente nas últimas seis horas, o período mais crítico do meio da manhã ao meio da tarde deste sábado 11, de maio, foram 74 milímetros.

Em Concórdia, segundo acompanhamento da Epagri Ciram, a chuva foi de 55 milímetros. Águas Frias e Itapiranga, no Extremo Oeste, tiveram 68 milímetros e 73 milímetros, respectivamente, de precipitação pluviométrica.

A chuva em Seara provocou problemas novamente nos pontos mais críticos, como nas proximidades da Seara Alimento, na ponte da rua João Biondo e na Avenida Beira Rio.

Com chuva mais fraca a partir das 16h, o volume de água do Rio Caçador começou a baixar. Segundo o secretário da Cidade, Eco Pelisson, equipes da Prefeitura de Seara fazem atendimentos na área urbana e no meio rural. As informações e os pedidos de socorro devem ser feitos pelos telefones 3452-1648 e 9-84001737.

Na SC-283, ligação de Seara para Chapecó e Concórdia, houve queda de barreira na região de Linha Ipiranga e galhos de árvores em Chapada (Arvoredo) e nas proximidades do Cemitério Evangelista, sem impedir o tráfego.

A Defesa Civil também está monitorando a vazão da barragem de Foz de Chapecó. Há risco de alagamento nas regiões de Palmitos e São Carlos.

Fonte: Belos FM