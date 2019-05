Lorenzetti tentou apagar um incêndio que ocorreu dentro da própria loja. Ele reside no Norte do país há 20 anos

Concordiense que teve 70% do corpo queimado em Rondônia está em estado grave

O concordiense Dolir Lorenzetti, 54 anos, permanece em estado grave na UTI do Hospital Regional de Ariquemes, Rondônia. Lorenzetti teve 70% do corpo queimado ao tentar apagar um incêndio dentro da própria empresa. O fato ocorreu na madrugada da quarta-feira, 8 de maio.

Segundo informações repassadas por familiares de Lorenzetti, que residem em Concórdia, ele possui uma empresa de piscinas em Ariquemes e o incêndio teria iniciado no depósito. Além das queimaduras, ele também inalou fumaça tóxica o que agrava ainda mais o estado de saúde.

O empresário Dolir Lorenzetti é casado com Nelva Saleta Dahmer e residem em Rondônia há 20 anos. Alguns irmãos de Lorenzetti também moram em Ariquemes.

Conforme informações do portal Ariquemesagora, as chamas na revendedora de piscinas e produtos de limpeza iniciaram por volta das 4h30 da última quarta-feira. O fogo começou no depósito da loja e o vigia da empresa percebeu o incêndio, quando chamou o proprietário que mora ao lado.

Lorenzetti entrou na loja pela porta dos fundos para tentar apagar o fogo. Parte do teto desabou e impediu que saísse da loja. Para se salvar, Lorenzetti usou o extintor que havia pegado para apagar as chamas e quebrou a porta de vidro da frente.