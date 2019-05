Um silo desabou na noite desta sexta-feira, 10 de maio, às 23h30, na propriedade de Valdemar Zanluchi, em Nova Brasília, no interior de Seara. O Corpo de Bombeiros e o SAMU atenderam uma vítima presa nos escombros.

No local foi encontrado um homem que estava preso pelo pé embaixo da estrutura metálica. Para o resgate da vítima foi necessário o apoio de uma retroescavadeira. Foram utilizados ferramentas combinada e calços para movimentação dos escombros, além de ferramentas de sapa e baldes para retirar o excesso de ração que estava no interior do silo. A operação de desencarceramento levou mais de quatro horas.

A vítima foi socorrida estável, apresentando ferimentos na região do queixo e dores no tornozelo esquerdo. Após atendimento pré-hospitalar, o homem foi conduzido para o hospital Regional do Oeste pela equipe do SAMU. As causas do desabamento serão apuradas.

Fonte: Belos FM