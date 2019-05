O julgamento desta sexta-feira (10) terminou de maneira inesperada no Fórum da Comarca de Chapecó, no Oeste. O réu fugiu no momento em que receberia a sentença, por volta de 19h10. Quando um dos agentes penitenciários que acompanhava o acusado foi buscá-lo para ouvir a leitura da sentença, o rapaz saiu pela janela. O espaço maior da grade tem aproximadamente 25 centímetros, pouco mais de um palmo. O outro agente que também fazia escolta ao interno disparou três vezes para comunicar os policiais militares que cuidavam da segurança do Fórum. Ninguém ficou ferido. Segundo a PM, o réu Andrei Lucas Gross embarcou na garupa de uma motocicleta nas proximidades da rodoviária.

O acusado também é conhecido popularmente por “Baby” e “Bocão”. Ele responde pela morte de Leandro dos Anjos. Gross foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, por homicídio qualificado por motivo torpe. A leitura da sentença ocorreu logo após a fuga e em seguida o acusado foi decretado como fugitivo. Ele estava preso desde o crime, ocorrido no dia 03 de janeiro de 2017, na avenida São Pedro, no bairro Pinheirinho. Conforme consta nos autos, Dos Anjos teria dívidas de drogas (crack) com Gross.

Próximos passos

Na semana que vem, os responsáveis pela segurança do Fórum da Comarca de Chapecó se reunirão com os demais órgãos envolvidos nas sessões de julgamento para rever a apresentação do réu em júri. Conforme permite a legislação, o acusado deve ficar sem algemas e sem “marca-passo” (correntes nos pés) durante a sessão. As vestimentas características de interno da penitenciária também são dispensadas. No momento da fuga, Gross vestia calça jeans e camisa gola pólo verde claro.

