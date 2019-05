Recursos na ordem de R$ 550 mil foi definido quando Sopelsa estava no comando da Secretaria da Agricultura e da Pesca

Ação de Sopelsa possibilita convênio para minimizar problemas com alagamentos

A partir de agora a população de Concórdia tem a sua disposição um aplicativo que irá enviar informações sobre a previsão do tempo, o nível dos rios e da barragem do município. O aplicativo já está disponível para download gratuito, no sistema Android e, em breve, também para sistema IOS.

Um mecanismo muito importante que irá auxiliar com informações precisas sobre as condições climáticas, minimizando desta forma, eventuais prejuízos e problemas causados pelas chuvas no município.

Segundo Sopelsa “É importante destacar que esse aplicativo faz parte de um convênio que articulamos quando estávamos no comando da secretaria de Estado da Agricultura, onde contamos com o apoio da equipe da Epagri”.

O deputado Moacir Sopelsa, destaca que “Além desse sistema digital o convênio no valor de R$ 550 mil prevê a prestação de serviços técnicos científicos especializados de Monitoramento Hidrometeorológico da bacia hidrográfica do Rio dos Queimados e o estudo para elaboração de regras operativas da barragem de contenção de enchentes, instalada no Parque de Exposições Attilio Fontana.”

Através deste convênio também foram instaladas duas estações hidrometeorológicas no município. “A população de Concórdia já sofreu muito com as enchentes e alagamentos. Precisamos unir forças para minimizar estas perdas”, finaliza Sopelsa.

Assessoria de Imprensa / Deputado Soplesa