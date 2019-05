Empresa registrou prejuízo de R$ 113 milhões no 1º trimestre com operações continuadas

A BRF, maior exportadora de frango do mundo, disse que perdeu dinheiro pelo terceiro trimestre consecutivo, uma vez que os aumentos de preço que elevaram a receita não conseguiram compensar os custos maiores com ração. A companhia registrou prejuízo líquido no primeiro trimestre de R$ 113 milhões nas operações continuadas, reduzindo a perda em relação ao mesmo período de 2018, quando teve resultado negativo de R$ 133 milhões, conforme dados divulgados nesta sexta-feira, dia 10.

O prejuízo líquido societário, contudo, atingiu R$ 1,012 bilhão, um salto em relação à perda de R$ 62 milhões um ano antes, afetado essencialmente por uma baixa contábil de R$ 863 milhões referente à venda do ativos da Argentina. A processadora de alimentos também divulgou uma queda de 7,3% no volume de produtos vendidos, o que foi parcialmente compensado por um aumento de 13% no preço de seus produtos.

Os aumentos de preços ajudaram a elevar a receita líquida no trimestre em quase 5%, para R$ 7,4 bilhões, segundo a BRF. Os preços dos alimentos, por outro lado, aumentaram em média quase 35% nos seis meses imediatamente anteriores ao primeiro trimestre, contrariando os esforços de recuperação da empresa.

O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado ficou positivo em R$ 748 milhões nos primeiros três meses deste ano, alta de 9,3% frente ao primeiro trimestre do exercício anterior. Às 10h55, as ações da BRF recuavam 2,8%, entre as maiores quedas do Ibovespa, que cedia 0,85%.

