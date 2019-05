Uma jovem de 18 anos, integrante da equipe do Atletismo de Concórdia, sofreu escoriações na perna direita, na tarde desta sexta-feira, dia 10, durante um aquecimento, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Ela acabou caindo na arquibancada em função de uma parte de madeira que quebrou.

De acordo com as informações apuradas, a madeira onde ela pisou tinha uma parte podre e por isso cedeu. Os professores prestaram o primeiro atendimento e na sequência uma equipe dos Bombeiros Voluntários avaliou as escoriações e levou na atleta ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.

O superintende da Fundação Municipal de Esportes, Gil Artifon, relatou ao Jornalismo da Aliança que uma equipe de manutenção vai realizar a troca da peça de madeira no início da semana. Ele também comentou que o fato é isolado e uma vistoria no estádio foi feita recentemente, por técnicos ligados à Federação Catarinense de Futebol.