A Associação Concordiense de Futsal encara o Jaraguá do Sul pela Divisão Especial, na noite deste sábado, dia 11, a partir das 19h, no ginásio da UNC, com entrada gratuita.

O jogo é valido pela quarta rodada o Estadual. A equipe de Concórdia busca a primeira vitória na competição. Até agora foram três derrotas em três jogos.

Após a derrota para o Joinville por 4 a 0, na noite da quarta-feira, dia 8, a ACF, ocupa a 7ª colocado com nenhum ponto.

O Jaraguá Futsal está na segunda posição com seis pontos em duas partidas.

Arbitragem do jogo será de Enemir Corezzola e Anderson Weber, cronometrista Inês Renostro, anotadora Cristiane Marisa Coser.