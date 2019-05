Previsão Concórdia irá disponibilizar informações do tempo e do nível dos rios para população concordiense

A Prefeitura de Concórdia, em parceria com a Epagri, lançam o aplicativo Previsão Concórdia, nesta sexta-feira, 10 de maio, às 14h, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal, com a presença da presidente da Epagri, Edilene Steinwandter. A nova ferramenta irá disponibilizar a previsão do tempo, o nível dos rios e da barragem do município. O aplicativo estará disponível para download gratuito, no sistema Android a partir da data do lançamento e, em breve, também para sistema IOS.

Problema recorrente por conta da condição geográfica da cidade, as enchentes causam inúmeros problemas e grandes prejuízos, por isso a Administração Municipal tratou o assunto como uma das prioridades do governo e buscou, junto a Epagri, um estudo para minimizar tais danos. Uma das ações foi a criação do aplicativo, que dá acesso as informações do tempo e do nível dos rios e da barragem, para alertar a população.

O aplicativo contará com três abas, a primeira com a previsão do tempo de cinco dias para Concórdia, a segunda aba será de informações de monitoramento de níveis de rio e de chuva das seis estações hidrológicas e uma meteorológica completa que a Epagri mantém no município. A última aba contará com informações do nível da barragem da cidade.

Na próxima etapa do projeto, a Epagri vai apresentar um estudo de áreas de inundação do município. O produto final será um mapa de Concórdia, acessado pelo aplicativo, onde o usuário vai poder ver uma simulação da evolução da enchente de acordo com a previsão de chuva. Esse produto deve estar pronto em 2020, informa Guilherme Xavier Miranda, hidrólogo da Epagri/Ciram.

Fonte: Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura de Concórdia