Alunos do Instituto Federal Catarinense (IFC) Concórdia realizaram nesta sexta-feira, dia 10, um protesto no centro da cidade. De forma pacífica, eles demonstraram o descontentamento com a medida que ameaça a continuidade das ações do IFC local, já que o governo federal bloqueou quase R$ 3 milhões do orçamento para o segundo semestre de 2019.

Os alunos expuseram na praça Dogelo Goss os trabalhos que são realizados por eles em Concórdia. Os jovens também carregavam faixas que criticavam a decisão do governo federal.