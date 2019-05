Amanhã, véspera do Dia das Mães, as lojas estarão abertas até as 17h

O Dia das Mães celebrado no próximo domingo é a segunda data mais importante para o comércio. Nesta sexta-feira, 10 de maio, as lojas de Concórdia ficarão abertas até as 22h. Amanhã, sábado, o atendimento será das 8h às 17h.

Uma pesquisa realizada pela Fecomércio de SC mostra que o gasto médio com o presente para as mães deve ser de R$ 168,43, sendo 2,2% superior ao levantado em 2018. As roupas e calçados continuam na preferência dos consumidores, também com destaque para bolsas e cosméticos.

Além de investir em presentes, a pesquisa de Intenção de Compras mostra que 36% dos catarinenses planejam realizar jantar em família e 20% pretendem frequentar restaurantes. A maioria dos catarinenses (79,3%) pretende pagar os presentes à vista, 61% deverá pagar em dinheiro, 11,8% no débito e 6,4% no cartão de crédito.