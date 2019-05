Com a proximidade do Dia das Mães no próximo domingo, muitas pessoas têm o hábito de levar flores aos cemitérios para homenagear as mães que já partiram. A orientação da Vigilância Epidemiológica da Gerência de Saúde é para que não sejam levadas flores com vasos que acumulem água para evitar a proliferação do mosquito da dengue. A situação é preocupante em Concórdia, já que foram registrados 10 focos em dois dias, chegando a 248 neste ano.

O biólogo da Vigilância Epidemiológica da Gerência de Saúde, Felipe Gimenez, informa que na próxima semana serão realizadas vistorias nos cemitérios da região. Segundo ele, se houver vasos ou plantas que acumulem água, será retirado. “A gente orienta que nesse momento se evitem plásticos, pratinhos de plantas e qualquer ornamento que acumule água”, reforça.

Outro alerta é que deixar de embalar os vasos com plástico não é suficiente para evitar o acúmulo de água. “Se as saídas dos recipientes estiverem obstruídas com papel, argila ou plástico vai acumular água. Foi assim que identificamos os primeiros focos no cemitério”, destaca Gimenez. A legislação municipal permite que objetos que sirvam de criadouro para o mosquito sejam retirados sem a autorização dos proprietários.

Números de focos na região

No Alto Uruguai Catarinense foram registrados neste ano 112 focos do mosquito da dengue em Seara, 22 em Itá, oito em Xavantina, cinco em Lindóia do Sul e um em Ipumirim.