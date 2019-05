Base do Galo do Oeste joga fora de casa neste final de semana

Neste sábado, dia 11, a base do galo viaja novamente para o litoral, onde a equipe sub-17 enfrentará a equipe do Barra em Itajaí às 15h no Estádio Hercílio Batista em busca de uma vaga na semifinal da Série B do Catarinense, já a equipe sub-15 enfrenta a equipe do Camboriú no Estádio Roberto Santos Garcia às 10h.

Para garantir a classificação e buscar novamente a liderança na competição a equipe sub-17 necessita da vitória, já que as fases finais da competição serão decididas em partidas únicas no estádio do clube melhor classificado, e para isso o técnico Adilson utilizou todos os treinos da semana para organizar taticamente a equipe e conquistar os 3 pontos.

A equipe sub-15 encontra-se no momento na 3ª posição do grupo A, com 1 vitória e 2 empates, e seguindo a mesma linha de trabalho do sub-17 a comissão técnica planeja mais uma boa partida concordiense, para continuar somando pontos também nesta categoria, mostrando o trabalho de qualidade que vem sendo realizado.

Foto: Ricardo Artifon/CAC