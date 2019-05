Atenção moradores de Peritiba e de Alto Bela Vista (ABV)! Encerra nesta sexta-feira, 10 de maio, o prazo para os eleitores desses dois municípios efetuarem a revisão do eleitorado. O recadastramento é obrigatório e quem não fizer terá o título de eleitor cancelado.

Segundo o último balanço divulgado pelo TRE de Santa Catarina, 575 eleitores de Alto Bela Vista deixaram para a última hora e em Peritiba são 702. Em Alto Bela Vista eles devem ir até a Casa da Memória e em Peritiba na prefeitura, durante a manhã e à tarde. Quem preferir poderá se deslocar ao cartório eleitoral de Concórdia, no horário das 12h às 19h.

Além de ser impedido de votar, quem tiver o título de eleitor cancelado ficará impedido de fazer financiamentos em alguns bancos, receber salário se for servidor público, não vai conseguir fazer carteira de identidade ou passaporte, não poderá participar em licitações da administração pública ou se inscrever para concurso. Para fazer a revisão do eleitorado é preciso apresentar documento com foto e comprovante de vínculo com o município.

A revisão do eleitorado é realizada nos municípios em que o número de eleitores é superior a 80% do total de habitantes. Na grande região já iniciou o recadastramento em Seara, Itá, Xavantina, Arvoredo, Peritiba, Piratuba, Alto Bela Vista e Ipira.

Datas do recadastramento

- Alto Bela Vista: o recadastramento já iniciou e encerra em 10 de maio;

- Peritiba: o recadastramento já iniciou e encerra em 10 de maio;

- Arabutã: inicia em 13 de maio e encerra em 30 de agosto;

- Arvoredo: iniciou em 28 de fevereiro e encerra em 30 de agosto;

- Ipira: o recadastramento já iniciou e encerra em 28 de junho;

- Itá: iniciou em 28 de fevereiro e encerra em 30 de agosto;

- Seara: iniciou em 28 de fevereiro e encerra em 30 de agosto;

- Xavantina: iniciou em 28 de fevereiro e encerra em 30 de agosto;

- Jaborá: inicia em junho e segue até 9 de agosto;

- Paial: inicia em junho e segue até 9 de agosto;

- Presidente Castello Branco: inicia em agosto.

- Piratuba: o recadastramento já iniciou e encerra em 28 de junho;