O prefeito de Concórdia e presidente da AMAUC, Rogério Pacheco, esteve no 3º Encontro de Articulação entre Estado e Municípios com o governador Carlos Moisés, nesta quinta-feira, 9, em Florianópolis. Na ocasião fez a entrega de duas importantes reivindicações. Uma delas é o apoio do governo do estado ao Projeto RECOLHE, que consiste no recolhimento de carcaça de animais mortos, serviço feito pela empresa CBRASA. A regulamentação depende de instrução normativa do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA.



A outra pauta se refere à permanência da gerência da Celesc em Concórdia. O pedido é que, como acionista majoritário da instituição, o governo estadual posicione-se pela manutenção da gerência no município, pois a mesma atende 17 municípios e é considerada uma das melhores agências do estado. Se ocorrer a mudança para Chapecó, como prevista, existe a preocupação com a excelência do serviço, pois o maior setor da nossa economia, o agronegócio, depende diretamente do fornecimento eficaz de energia, entre outros serviços da companhia.



No encontro entre governo do estado e municípios, também foram tratados outros assuntos como infraestrutura, educação e gestão de convênios. O secretário da Casa Civil, Douglas Borba, apresentou o termo de cooperação técnica para viabilização dos Núcleos de Gestão de Convênios, em algumas regiões essas estruturas funcionarão dentro das associações municipais com dois servidores efetivos estaduais.

Fonte: Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura