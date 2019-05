Com número recorde de expositores, 96 no total, ocorre no próximo sábado, 11 de maio, a terceira edição da Feira da Rua Coberta de 2019. Às vésperas do Dia da Mães, o tema proposto não poderia ser outro, mas como também estamos dentro do mês de conscientização no trânsito, o Maio Amarelo, orientações serão repassadas dentro de algumas ações na Minicidade.

A feira funcionará das 9h às 18h e manterá atrativos já tradicionais dentro do evento, como praça de alimentação, atrações culturais e brinquedos, pipoca e algodão doce para a criançada.São expostos e comercializados produtos artesanais, produção agrícola familiar, flores, plantas, hortifrúti, antiguidades, artes plásticas, entre outros. A Feira da Rua Coberta é uma realização da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e busca fortalecer a produção local.

Confira a lista de expositores homologados (numeração de acordo com a ordem de inscrição) para esta edição da Feira da Rua Coberta.

DARCI J. SECCHI MARIA L. S. VIGANÓ NAILA CAMPANHOLO MONICA E. HOFFMANN LINETE B. CECCATTO LADIANE C. M. CONCEIÇÃO LEONORA DA SILVA BISON TAIONARA S. MOCELIN SESTÍLIO GORLIN RAFAEL ROSSI GLADIS GAVAZZONI SABRINA FACHINELLO VERA L. C. BITTENCOURT VANESSA C. CMIEL MARISETE RUVIARO RHUAN P. P. DOS SANTOS RUBIA J. P. DUARTE MARCELE TORMEN PAMELA DEDEA BATISTA IRACI K. KÜFNER MARIA L. RADETSKI HELENA DA SILVA EVERTON J. DE BRITO AUREA C. BRATZ JAQUELINE C. B. R. ANTUNES COOPAFAC DAIANE N. PEGORARO ELOLEYDE DOS S. PESSOA PAULO H. P. PIVETA ADRIANA HIRT NEIDE SIEGA LEANE KONRAD ELIANE M. SUNTI SANDOVAL P. ROSSI LORENA T. R. SCHUAMBACH MAFALDA T. CESCO ANELISE F. P. LUNGE RÚBIA SCHONELL IDITE C. VIVAN MARLENE T. CAVALLI MORGANA C. R. DOS S. SANDI CAROLINE S. PASTRE MARISTELA C. DE M. PEROTTI SOLANGE RESMINI MARILENE FORNARI ELAINE R. BERNARDI ROSEMERI FAGGION FABIANA C. DA SILVA VANESSA C. RAMPHOST DANIELA SIEGA LUIZA H. BERTUSSI THAIS MATTANA CRISTIAN L. MACAGNAN ADEMIR PIVETA MERI T. FERRI MARITÂNIA S. GUARESI MICHELI E. KAISER ANDRÉIA DOS SANTOS JANIRA B. DOS SANTOS RAFAEL N. CASADO JANICE S. SCHNEIDER STEFANIE C. A. DE MATTOS ANDRISA L. SCHONS MARIA R. C. SIGNORI CASSIANO POZZA COOP. SABOR DO SUL VALDERES R. FRANCISCHINA REJANE D. KRÜTZMANN ANETE C. BASSI IVANIR S. M. PÉRCIO KLAUS R. DUTKWICZ NOELI F. M. B. SCHIAVINI LUCI C. GEIB SILVANA A. TOMIN IVANDRA RUCKERT TEREZINHA M. SETTE CLEIDE T. S. AGNOLIN LURDES DAL PRÁ FERNANDA SALVADOR ELIANE ALBERTI /MARIA/WESLEI DIRLEI D. MASSON RHAYANA C; Z. FERREIRA THOMÉ M. R. BISNETO MÁRCIO A. PEZZINI VANDERLEI DE MORAIS TÂNIA DE MORAIS NILVA VILLE LUANA G. DOS SANTOS RONALDO DETONI DETS FOOD TRUCK ACAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANGELO SPRÍCIGO CLEDIANE ALEBRANDT MARIA E. GUZZO MARIA L. LUCCA VIVIANE T. DOS REIS TAIS R. SALES

Fonte: Édila Souza / Ascom Prefeitura de Concórdia